Белорусы поделились фото "кометы века" Цзыцзиньшань-ATLAS. Как долго ещё можно наблюдать?

📷 Фото

Опубликовано: 16.10.2024 07:41 , Обновлено: 16.10.2024

В октябре у белорусов появилась уникальная возможность собственными глазами увидеть комету C/2023 A3, также известную под названием Цзыцзиньшань-ATLAS. Учёные уже окрестили её "кометой века" за исключительную яркость. Некоторым белорусам уже удалось поймать комету на камеру. Узнали, как долго ещё можно будет наблюдать за космическим шоу в нашей стране.

Так, фотографией, на которой можно отчётливо разглядеть тело и хвост кометы, поделился читатель Onlíner. Фото сделано в микрорайоне Сокол 15 октября в 19:50. По словам фотографа, комета была видна на протяжении полутора часов после заката.

Фото: Onlíner.by

Заметили комету C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS и жители других регионов Беларуси. Так, Telegram-канал @nadvorie опубликовал фото читателя из Гомеля, а Telegram-канал AstroAlert - из Жодино, Светлогорска и Минска.

















Наблюдение за кометой Цзыцзиньшань-ATLAS сейчас является главным развлечением астрофотографов по всему северному полушарию. Telegram-канал AstroAlert опубликовал несколько подборок, снятых в разных странах - от Канады и США до Российских Чувашии и Татарстана.

Как долго ещё можно наблюдать за “кометой века”?

По расчётам учёных, Цзыцзиньшань-ATLAS будет оставаться видимой в небе Северного полушария фактически до конца октября. Именно на этой неделе она лучше всего видна из Беларуси - заметить комету можно невооруженным глазом. Однако, как пояснили специалисты, для этого нужно, чтобы небо было абсолютно ясным, не затянутым облаками, ну и зрение у наблюдателя должно быть 100%, поскольку наблюдение ведётся, фактически, в сумерках.

По словам экспертов Telegram-канал AstroAlert, с каждым днём комета будет становиться всё лучше видна, поскольку “выходит на всё более тёмное небо” по мере уменьшения светового дня и с каждым днём отходит всё дальше и дальше от Солнца, из-за чего визуально заметно “вытягивается” её хвост.

Ранее, как рассказал Telegraf.news, российские космонавты показали, как выглядит “космическая гостья” с борта Международной космической станции на орбите Земли.

Космонавты показали как выглядит «комета века» с орбиты Земли