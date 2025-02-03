Белорусские учёные разработали сухое мороженое. А купить можно?

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Опубликовано: 03.02.2025 13:31 , Обновлено: 03.02.2025

Учёные из Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси разработали сухую смесь для приготовления мягкого мороженого. Новинка позволила легко приготовить десерт самому. Достаточно смешать смесь с водой и залить во фризер. По вкусу и составу такое мороженое практически не отличается от классического.

Главное преимущество сухой смеси в том, что она не требует особых условий хранения и транспортировки, в отличие от обычного мороженого, которое необходимо держать при минусовой температуре. Это открыло новые возможности для экспорта белорусской продукции, ведь теперь её можно доставлять даже в самые отдалённые уголки мира, сообщил гостелеканал «Беларусь 1».

Разработка уже прошла успешные испытания в экстремальных условиях. Сухую смесь для мороженого вместе со специальным оборудованием включили в рацион белорусских полярников в Антарктиде.

Отметим, что продемонстрированную в репортаже смесь ещё в 2023 году показывал её производитель — Октябрьский молочный завод. В онлайн-сервисах доставки продуктов и даже на Wildberries эта смесь представлена в каталоге, однако её почти нигде нет в наличии. Там, где её удалось найти, она стоит 38 рублей за килограмм.

Похожую смесь можно найти и в каталоге Кобринского маслодельно-сыродельного завода.

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