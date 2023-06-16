Белорусов ждёт «парад» из пяти планет. Когда и как наблюдать?

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Опубликовано: 16.06.2023 16:45 , Обновлено: 16.06.2023

Утром в субботу, 17 июня, у белорусов будет возможность понаблюдать за примечательным астрономическим явлением, так называемым "парадом планет". По словам учёных, сразу пять планет - Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий - выстроятся в одну линию, протянувшуюся от точки восхода солнца. Узнали, когда и как можно понаблюдать за ним.

Наблюдать за “выравниванием планет” (именно так явление, именуемое в народе “парадом планет” называют учёные) можно ранним утром, ещё до восхода солнца, глядя на восток. Все пять планет окажутся выстроены в линию вдоль эклиптики — плоскости Солнечной системы, вокруг которой вращаются все планеты.

Как пояснил профессор Дон Поллакко , эксперт по экзопланетам факультета физики Уорикского университета в Великобритании, проще всего в предрассветном небе будет рассмотреть Юпитер и Сатурн. По его словам, эти две планеты запросто можно разглядеть невооруженным глазом, передает издание Forbes.

Следующий далее по траектории Меркурий рассмотреть будет сложнее - он ближе к Солнцу и, следовательно, появится над горизонтом примерно за час до восхода. Небо к этому времени может стать ярче, и всё же специалисты уверяют, что рассмотреть планету можно будет без специальных приспособлений. Профессор Дон Поллакко рекомендовал наблюдателям подняться повыше - на второй или третий этаж здания - чтобы обзор горизонта не заслоняли высокие деревья или здания.

С двумя оставшимися планетами - Нептуном и Ураном - могут возникнуть сложности. Рассмотреть их невооружённым взглядом, по словам Поллакко, смогут только люди с острым зрением. Остальным же он порекомендовал вооружиться биноклями или телескопом.

“Юпитер и Сатурн будут яркими объектами желтого цвета, Меркурий часто кажется розовым, а Уран и Нептун — бледно-белыми/зелеными”, - пояснил специалист.

Клубничное полнолуние и парад планет в июне 2023 года. Когда и как смотреть белорусам?