Австралийские биологи выяснили, что мужчины исчезнут как вид

Опубликовано: 05.12.2022 12:11 , Обновлено: 05.12.2022

Биологи Австралийского национального университета Пол Уолтер и Дженни Грейвз провели исследование и заявили, что мужчины могут исчезнуть. Однако, если на Земле останутся только женщины, то они... продолжат размножаться?

Австралийские специалисты провели многоступенчатое исследование X и Y хромосом (женщины обладают парой X-хромосом, а мужчины одной X и одной Y).

В ходе него они выяснили, что мужская Y-хромосома постепенно мутирует и уменьшается в размерах. А через миллионы лет может вообще исчезнуть.

При этом, по словам ученых, женские хромосомы остались точно такими, какими они и были 130 миллионов лет назад.

Однако японские ученые из Университета Хоккайдо уверяют, что мужчины никуда не денуться. Они привели в пример крыс, которые нашли способ получения самцов с другой хромосомой.

В свою очередь исследователь эволюции пола из Карлтонского университета в Канаде Рут Горелик считает, что даже если мужчин не станет, это не беда.

«Самки у некоторых видов могут самооплодотворяться. Беспои млое самоклонирование есть у нескольких видов хлыстохвостых ящериц, ряда гекконов, комодских драконов, а также у нескольких видов акул, птиц и беспозвоночных», — объяснил он.

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