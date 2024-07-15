Астрономы призвали изменить значение термина "планета". Что случилось на этой раз?

Опубликовано: 15.07.2024 15:05 , Обновлено: 15.07.2024

Все помнят трагедию, когда Международный астрономический союз (IAU) - организация, официально дающая названия объектам в космосе - лишила Плутон статуса планеты. Это произошло из-за изменений в самом термине "планета", принятых в 2006 году. Так вот некоторые астрономы снова предложили перемены.

Они настаивают, что определение IAU применимо только к планетам нашей Солнечной системы. Поэтому в журнале Planetary Science Journal предложили новое определение планеты, которое включает в себя то, что не ограничено пределами нашей Солнечной системы. В предложении также содержатся количественные критерии для дальнейшего уточнения определения планеты.

Согласно текущему определению, планета - это небесное тело, обращающееся вокруг Солнца, достаточно массивное, чтобы гравитация придала ему сферическую форму и расчистила от других объектов его орбиту вокруг Солнца.

Астрономы недовольны, что в текущем определении конкретно упоминается вращение вокруг нашего Солнца. И это в то время, когда мы открыли тысяч планет за пределами нашей системы. Астрономы предложили новое определение, которое можно применить к небесным телам, вращающимся вокруг любой звезды, звездных остатков или коричневого карлика.

Жан-Люк Марго, ведущий автор статьи и профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в области наук о Земле, планетах и космосе, а также физики и астрономии, представит предлагаемое новое определение на Генеральной ассамблее IAU в августе 2024 года.

В новом определении планета - это небесное тело, которое соответствует этим критериям:

обращается вокруг одной или нескольких звезд, коричневых карликов или звездных остатков;

имеет массу более 1023 кг;

массу менее 13 масс Юпитера (2.5*1028 кг).

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