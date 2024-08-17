Астрономы предупредили белорусов об уникальной "Осетровой Луне". Когда появится на небе?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 17.08.2024 10:31 , Обновлено: 17.08.2024

В этот понедельник, 19 августа, космос подарит белорусам одно из самых захватывающих астрономических явлений года — "Осетровую Луну". Это событие включает в себя два других — суперлуние и "Голубую Луну". Всего в 2024 году астрономы пообещали 4 подобных явления, однако первое из них станет самым зрелищным. Остальные пройдут 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.

Впервые термин «суперлуние» астрономы предложили ещё в 1979 году. Им называли состояние, когда Луна находится на расстоянии 90% от своего максимального сближения с Землёй. В такие моменты спутник кажется примерно на 14% крупнее и на 30% ярче, чем в самых удалённых точках орбиты. Эти полнолуния считаются самыми большими и яркими в году.

Что касается непосредственно «Осетровой Луны», то такое сочетание суперлуния и “Голубой Луны” происходит достаточно редко. Промежуток между подобного рода событиями может достигать до 20 лет, хотя в среднем это случается каждые 10 лет. Например, следующую “Осетровую Луну” жители Земли смогут увидеть только в 2037 году, передало НАСА.

[info_b]Название “Осетровая Луна” связано с индейскими племенами, которые в это время года ловили осётров в Великих озёрах и других крупных водоёмах.[/info_b]

Ожидается, что при хорошей погоде Луну можно будет увидеть невооружённым глазом. Однако, если есть такая возможность, астрономы советуют приобрести бинокль, который поможет рассмотреть спутник Земли более детально. Увидеть “Осетровую Луну” можно в понедельник вечером, в 21:26 по местному времени.

Ранее Telegraf.news писал, что учёные NASA нашли свидетельства существования большого подземного резервуара жидкой воды на Марсе. Фактически речь идёт об объёмах сопоставимых с гигантским океаном. Воды настолько много, что она могла бы покрыть всю планету глубиной до 2 км.

Учёные NASA нашли на Марсе океан жидкой воды? Вот где может быть спрятан