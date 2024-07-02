Астрономы назвали сроки взрыва сверхновой звезды в Северном полушарии. Когда белорусам смотреть светопреставление?

Опубликовано: 02.07.2024 13:54 , Обновлено: 02.07.2024

Если вы всегда хотели стать свидетелями чего-то редкого и уникального, время пришло. Учёные из США сообщили, что звезда T. Coronae Borealis, также известная как "Пылающая звезда", находится на грани мощного взрыва. Ожидается, что это событие можно будет увидеть невооружённым глазом.

Согласно расчётам американского профессора астрономии Брэда Шефера, а также данным астрономов-любителей, связанных с Американской ассоциацией наблюдателей переменных звёзд, точка на небе должна «вспыхнуть» в течение нескольких месяцев после мая 2024 года. Для T. Coronae Borealis это в целом обычное явление, которое происходит раз в 79 или 80 лет.

[info_b]Большую часть времени “Пылающая звезда” достаточно тусклая, чтобы мы могли её увидеть без телескопа. Однако примерно раз в 80 лет сильный термоядерный взрыв делает её ярче примерно в 10 тысяч раз. [/info_b]

По словам учёных, T. Coronae Borealis — это двойная звезда, которая состоит из маленького, но очень плотного белого карлика, и второго, более крупного — красного гиганта. Вспышка звезды происходит из-за того, что сила тяготения белого карлика переносит на него горячий газ из внешней оболочки красного гиганта. Когда этого газа становится слишком много, прямо на его поверхности вспыхивают термоядерные реакции — происходит грандиозный взрыв. Именно это мы и видим как яркую вспышку.

[info_b]Конечно, настоящий взрыв уже произошёл. Звезда расположена примерно в 2600 световых годах от нас, поэтому свет, которого мы ждём, вырвался из T. Coronae Borealis около 2600 лет назад и с тех пор путешествует в космосе. Теперь у него остались считанные недели или даже дни, прежде чем он завершит свое путешествие и мы его увидим.[/info_b]

Интересно, что T. Coronae Borealis расположена на расстоянии около 3000 световых лет от Земли. Впервые люди её обнаружили ещё в 1217 году; глава немецкого аббатства Эббот Бурхард написал о “слабой звезде, которая какое-то время сияла ярким светом”, сообщил научный журнал Space.

Как только T. Coronae Borealis станет сверхновой, она будет выглядеть как чрезвычайно яркая звезда на ночном небе, и мы (белорусы в том числе) сможем любоваться этим около недели. Чтобы её увидеть, нужно найти созвездие Геркулеса, которое находится между яркими звездами Вега и Арктур. Сбоку от него заметна U-образное созвездие «Северная корона» — там и расположилась интересующая нас T. Coronae Borealis.

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