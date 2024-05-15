NASA показало момент самой сильной за 5 лет вспышки на Солнце
После недели мощных солнечных бурь на Солнце 14 мая произошла крупнейшая за последние 5 лет солнечная вспышка. NASA показало потрясающее видео, снятое Солнечной динамической обсерваторией, на котором видно момент колоссального взрыва, когда шлейфы плазмы устремились в космос.
Этот взрыв стал крупнейшим с начала солнечного цикла в 2019 году и даже сильнее, чем вспышки, вызвавшие на прошлой неделе потрясающее северное сияние.
На видео видно, как по мере нарастания вспышки закручивались и разворачивались потоки плазмы, захваченные магнитными полями.
К сожалению, эта мощная вспышка, скорее всего, не вызовет новых полярных сияний. Однако эксперты предупредили, что она все же может привести к сбоям в работе радиостанций и GPS-спутников по всему миру.