NASA показало момент самой сильной за 5 лет вспышки на Солнце

🎥 Видео

Опубликовано: 15.05.2024 13:34 , Обновлено: 15.05.2024

После недели мощных солнечных бурь на Солнце 14 мая произошла крупнейшая за последние 5 лет солнечная вспышка. NASA показало потрясающее видео, снятое Солнечной динамической обсерваторией, на котором видно момент колоссального взрыва, когда шлейфы плазмы устремились в космос.

Этот взрыв стал крупнейшим с начала солнечного цикла в 2019 году и даже сильнее, чем вспышки, вызвавшие на прошлой неделе потрясающее северное сияние.

На видео видно, как по мере нарастания вспышки закручивались и разворачивались потоки плазмы, захваченные магнитными полями.

К сожалению, эта мощная вспышка, скорее всего, не вызовет новых полярных сияний. Однако эксперты предупредили, что она все же может привести к сбоям в работе радиостанций и GPS-спутников по всему миру.