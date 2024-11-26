Астронавты МКС пожаловались на "токсичный запах" и "опасность заражения" на пристыковавшемся российском "Прогресс МС-29". Что произошло?

Опубликовано: 26.11.2024 08:56 , Обновлено: 26.11.2024

Астронавты на борту Международной космической станции (МКС) "впали в панику" после того, как прибывший российский грузовой корабль Прогресс МС-29 почувствовал «токсичный запах» и «возможную опасность заражения (загрязнения) в виде капель». Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на NASA и космонавтов.

По информации СМИ, российский грузовой корабль Прогресс МС-29 пристыковался к российскому модулю «Поиск» в субботу 23 ноября, и космонавты Роскосмоса сразу же после открытия люка обнаружили “неожиданный” запах, а также увидели “небольшие капли”.

Российский экипаж “быстро облачился в защитное снаряжение и включил дополнительную систему очистки воздуха на борту своего сегмента МКС примерно на 30 минут”.

Астронавт НАСА Дон Петтит также сообщил о запахе, похожем на краску из баллончика, в модуле Node 3 американского сегмента, но сразу не было ясно, исходил ли он от «Прогресса».

“После наблюдения воздухоочистители и датчики загрязнения контролировали атмосферу станции, и в воскресенье диспетчеры определили, что качество воздуха на космической станции находится на нормальном уровне», - сказано в заявлении НАСА.

Агентство объяснило, что по состоянию на полдень воскресенья у экипажа нет никаких опасений, но люк между российским модульным и грузовым кораблем все еще был закрыт.

Корабль «Прогресс-90» прибыл к российскому модулю «Поиск» в 9:31 утра, доставив три тонны продовольствия, топлива и припасов для членов экипажа экспедиции 72 на борту МКС.

NASA сообщило, что на американской стороне орбитальной лаборатории также активирована собственная система очистки воздуха, в то время как люк в российский модуль «Поиск» остается закрытым.

Планируется, что «Прогресс» пробудет на стыковке около шести месяцев, после чего вернется на Землю.

Международная космическая станция

Daily Mail также сообщило, что “токсичный запах» появился спустя несколько месяцев после того, как NASA и Роскомос, обнаружили 50 „проблемных зон“, связанных с растущей утечкой на борту станции. Специалисты назвали трещины в российском служебном модуле «высшим риском безопасности», повысив рейтинг угрозы до пяти из пяти.

Хотя официальные лица знают об этой проблеме с 2019 года, точный источник утечки до сих пор неизвестен. Все потенциальные трещины были заделаны «комбинацией герметика и заплаток», но NASA предупредило, что в апреле этого года утечка достигла самой высокой скорости.

Обеспокоенность по поводу безопасности станции сейчас настолько высока, что NASA договорилось с Роскомосом о том, чтобы открывать люк только в случае необходимости, а по вечерам держать его запечатанным.

И это не единственная причина для беспокойства, поскольку космическое агентство предупредило, что МКС рискует быть засыпанной микрометеорами и космическим мусором.

Утечка воздуха находится в российском переходном тоннеле служебного модуля «Звезда», который был установлен в 2000 году и используется для размещения оборудования жизнеобеспечения и доступа к российскому грузовому доку. В 2019 году было отмечено, что модуль начал пропускать небольшое количество воздуха через неопознанную трещину.

Однако, несмотря на усилия по герметизации модуля, количество воздуха, выходящего из станции, за последние пять лет только увеличилось.

В феврале этого года NASA было вынуждено провести пресс-конференцию по этому вопросу, поскольку количество выходящего воздуха временно увеличилось с 0,2 фунта в день (0,09 кг) до 2,4 фунта (1,08 кг) в день.

В опубликованном в сентябре отчете Управления генерального инспектора NASA (OIG) подтверждается, что в апреле утечка достигла рекордных показателей - каждый день терялось 1,68 кг воздуха. Это заставило космическое агентство повысить рейтинг угрозы до самого высокого уровня и рассмотреть планы эвакуации.

В мае и июне представители NASA отправились в Россию, чтобы обсудить «повышенную обеспокоенность» по поводу, похоже, растущей утечки.

В отчете говорится: «Протечка в туннеле для переноса служебного модуля не представляет непосредственной опасности для структурной целостности станции, и в настоящее время нет никаких опасений относительно долгосрочных последствий для всей конструкции».

Аналогичным образом, руководитель программы МКС Джоэл Монтальбано заявил на пресс-конференции в феврале, что утечка «не влияет в данный момент на безопасность экипажа или работу транспортного средства, но все должны быть в курсе».

Ранее Telegraf.news писал, что американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) раскрыло некоторые подробности инцидента, из-за которого в конце октября пришлось госпитализировать всех четырёх астронавтов, прибывших из затянувшейся миссии на Международной космической станции.

«Не до конца понимаем» — В NASA ответили, зачем госпитализировали 4 астронавтов после прибытия из космоса