Археологи нашли рассказ в картинках, которому больше 50 тысяч лет. Что за "гибриды" на нем изображены?

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Опубликовано: 04.07.2024 16:28 , Обновлено: 04.07.2024

Международная компания археологов нашла в Индонезии один из древнейших рассказов в картинках, на котором изображена сцена с свиньёй и гибридами. Подробности исследования археологи опубликовали в научном журнале Nature.

Картину, возраст которой исследователи оценили в минимум 51 200 лет, нашли в пещере Леанг Карампуанг на восточном индонезийском острове Сулавеси ещё в 2017 году. Однако возраст собранных образцов археологи оценили только сейчас. Находку проанализировали учёные из Университета Гриффита, Университета Южного Креста и Индонезийского национального агентства исследований и инноваций.

Ади Агус Октавиана, ведущий автор и аспирант Университета Гриффита, заявила, что результаты исследования были «крайне неожиданными… ни одно из известных произведений европейского ледникового периода не имеет такого возраста, за исключением некоторых спорных находок в Испании».

Обнаруженная картина изображает трёх териантропов (гибридов человека и животного) и дикую свинью.

По словам Адама Брамма, профессора из Университета Гриффита, который совместно руководил исследованием, изображения бородавчатой ​​свиньи достаточно часто встречались при раскопках в этом регионе.

«Они были явно экономически важны для этих элитных людей. Мы также думаем, что они были важны для них символически и, возможно, даже духовно», - рассказал учёный.

Прорисовка изображения, с найденным изображением сцены, показывающей человекоподобные фигуры (H1, H2 и H3), взаимодействующие со свиньей. Фото: Nature

Однако исследователи заявили, что события, происходящие в произведении искусства, «трудно интерпретировать», и неясно, какие животные вдохновили на создание гибридов человека и животного, поскольку они были нарисованы «по сути как палочные фигурки».

«По какой-то причине… ранние люди… редко изображались в форме, которую можно было бы разумно интерпретировать как человека. Животные часто рисовались с невероятной анатомической точностью, но [ранние художники пещер] прикладывали к этому меньше усилий», — сказал Брамм.

По его словам, исследователи были практически уверены, что один из гибридов человека и животного был человеком с головой птицы, а у другого был хвост, предположительно, как у циветты.

«Рассказывание историй является чрезвычайно важной частью эволюции человека и, возможно, даже помогает объяснить наш успех как вида, но найти доказательства этого в искусстве, особенно в очень раннем пещерном искусстве, получается редко», - заметил учёный.

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