Американская компания заявила о «воскрешении» вымершего 10 000 лет назад волка. У учёных возникли вопросы

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Опубликовано: 08.04.2025 12:31 , Обновлено: 08.04.2025

Американская компания генной инженерии Colossal Biosciences сделала громкое заявление. Ей якобы удалось совершить первую в мире «деэкстинкцию» животного вида, вернув к жизни ужасного волка (Aenocyon dirus), хищника, вымершего более 10 000 лет назад. Компания представила трёх щенков — Ромула, Рема и Кхалиси (в честь мифических основателей Рима и героини «Игры престолов»), назвав их первыми в мире «воскрешёнными» животными. Однако к этому научно-технологическому прорыву (и самому термину «воскрешение») у других учёных и журналистов возникли серьёзные вопросы.

По информации от Colossal Biosciences, процесс выглядел так.

Учёные извлекли ДНК из ископаемых останков ужасных волков — 13 000-летнего зуба из Огайо и 72 000-летней косточки внутреннего уха из Айдахо. Используя свои «новые подходы», компания секвенировала и «тщательно реконструировала» геном ужасного волка, получив, по их словам, в 500 раз больше данных, чем было доступно ранее.

На основе генетического анализа выбрали ближайшего живого родственника — серого волка. С помощью технологий генной инженерии внесли 20 «целевых» правок в 14 генах серого волка, чтобы придать ему черты ужасного (светлый окрас, длина шерсти, размеры, мускулатура и т. д.).

Фото: Colossal

Отредактированную ДНК компания использовала для создания эмбрионов методом переноса ядра соматической клетки. Затем эти эмбрионы подсадили суррогатным матерям — собакам. В октябре 2024 и январе 2025 года родились три щенка, которые, по утверждению Colossal, «процветают» на охраняемой территории площадью более 2000 акров в США.

Компания позиционирует это как «трансформационный» шаг, «предвещающий новую эру управления жизнью», и утверждает, что эти же технологии помогут спасать и ныне живущие виды. Их конечная цель — «воскрешение» шерстистого мамонта к концу 2028 года.

Но действительно ли это ужасные волки?

Несмотря на восторженные заявления Colossal, многие подвергли сомнению саму суть «деэкстинкции»:

Как отметило издание New Scientist, даже если серый и ужасный волки делят 99,5% ДНК, это всё равно оставляет «миллионы различий» на уровне пар оснований в геноме. Всего 20 генетических правок, по мнению издания, — это далеко не полное воссоздание генома вымершего вида.

Научный директор Colossal Бет Шапиро парировала это замечание так: «Если они выглядят как это животное, значит, они и есть это животное».

Генетик Адам Бойко из Корнельского университета, не участвовавший в проекте, заявил New York Times, что, хотя технология «захватывающая», щенки не могут быть «по-настоящему» ужасными волками, так как их не воспитывали в стае ужасных волков, где они переняли бы их поведение.

Доктор Бойко также подчеркнул, что хотя эти 20 правок и могут пролить свет на биологию вымершего вида, никто не знает, сколько всего генов отличали ужасного волка от серого — «их может быть 20, а может быть и 2 000».

Фото: Colossal

Сама доктор Шапиро в ответ на это признала ограниченность эксперимента. Щенки, по её словам, живут «в условиях Ritz Carlton для волков» и никогда не узнают, что такое жизнь в дикой природе. «Они не могут получить занозу без того, чтобы мы об этом не узнали», — процитировало её NYT.

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