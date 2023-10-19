Amazon объявила о запуске человекоподобных роботов на своих складах. Что умеют?

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Опубликовано: 19.10.2023 14:53 , Обновлено: 15.11.2024

Amazon объявила о внедрении человекоподобных роботов для выполнения "рутинных и повторяющихся" задач. Технический гигант пообещал, что машины будут "работать совместно" с работниками склада, а не заменять их.

Американский технологический гигант начал тестировать мобильного двуногого робота под названием Digit, который может поднимать и перемещать контейнеры с помощью своих “рук” на одном из складов компании недалеко от Сиэтла.

Гуманоид имеет высоту 175 см, весит 65 кг и может перевозить до 35 кг.

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Amazon сообщила в своем блоге: “Его размер и форма хорошо подходят для зданий, предназначенных для людей, и мы считаем, что существует большая возможность масштабировать решение для мобильных манипуляторов, такое как Digit, которое может работать совместно с сотрудниками”.

Первоначально робот будет использоваться для поднятия и сбора пустых корзин для работников, что означает, что людям не нужно будет поднимать столько груза.

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Digit был создан компанией Agility Robotics, стартапом, в который Amazon инвестировала в прошлом году. Запуск происходит на фоне опасений, что искусственный интеллект и роботизированная автоматизация могут быстро заменить миллионы рабочих мест как в офисах, так и на заводах.

В свою очередь, Тай Брэди, технический директор Amazon Robotics, заверил журналистов, что люди “незаменимы”. Он сказал, что запуск Digit “не означает”, что Amazon будет нуждаться в меньшем количестве работников, сообщает The Guardian.

Мистер Брэди сказал, что роботы могли бы помочь “устранить все рутинные и повторяющиеся” задачи в бизнесе Amazon.

Технологический гигант уже задействовал сотни тысяч других роботизированных машин в своей деятельности. В среду компания объявила о развертывании роботизированной системы под названием Sequoia на складе в Хьюстоне. Эта система сочетает в себе роботизированную рабочую станцию с машинами для сбора и сортировки посылок для доставки.

Ранее технологическая компания в США подверглась давлению со стороны политиков, требующих объяснить уровень травматизма на некоторых ее складах.

В ответ компания также разработала роботизированную руку под названием Sparrow, которая может идентифицировать и сортировать миллионы различных типов предметов. Amazon заявила, что “инцидентов с потерей времени” было на 18% меньше на объектах, где она использовала роботов, по сравнению со складами, где работали только люди.

Ранее Телеграф сообщил, что американский миллиардер Илон Маск недавно презентовал свои прототипы роботов Tesla Optimus. Однако восхитились ими далеко не все. В первую очередь из-за того, что для одному из роботов помогали целых три человека — чтобы тот не упал. А другой был пронизан проводами.

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