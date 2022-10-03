Обещанный Маском андроид Tesla оказался «калекой». Чтобы ходить, ему нужно три человека-помощника

🎥 Видео

Опубликовано: 03.10.2022 11:31 , Обновлено: 03.10.2022

Американский миллиардер Илон Маск недавно презентовал свои прототипы роботов Tesla Optimus. Однако восхитились ими далеко не все. В первую очередь из-за того, что для одному из роботов помогали целых три человека — чтобы тот не упал. А другой был пронизан проводами.

Один из пользователей выложил видео, где прототипу помогают перемещаться три человека и иронично подметил: «Илон только что представил Teslabot, и он ВЫГЛЯДИТ ПОТРЯСАЮЩЕ. Добро пожаловать в будущее!».

https://twitter.com/BriannaWu/status/1576021072239300608?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1576021072239300608%7Ctwgr%5E44c0ca713555b6abacc30eb5dc2dfa920e13af05%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmashable.com%2Farticle%2Ftesla-elon-musk-robot-unveiled

Другой написал: «В 60-х в Диснейленде аниматроники были лучше, лол». Многие удивились такой новинке от Маска. Спросили, не шутка ли это.

Но нет, это правда. Прототип называется Bumble C. Как пишет Habr, это фактически Optimus первого поколения. Кажется, он может только махать. Ведь только это робот и делал на сцене. В передвижениях ему помогали люди.

https://twitter.com/Tesla/status/1576045399697084416?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1576045399697084416%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=

Сам Маск заявил, что этот робот еще не готов. Инженеры должны его доработать и научить его ходить в течение следующих нескольких недель. Тем не менее, по его словам, он захотел показать его, так как он наиболее похож на тот, который планируют запустить в производство.

«Демонстрируя своих неуклюжих, спотыкающихся роботов, Маск был скорее в режиме самоуничижительного дурачка, чем в режиме громогласного провидца, постоянно призывая аудиторию к доброй воле и разумным ожиданиям», — так оценили презентацию роботов Tesla в Mashable.

Также Маск показал его предшественника — обвешанного проводами робота. Он как раз таки может самостоятельно ходить. Но тут вопросы публики вызвал внешний вид машины.

Хотя он более полезен. Ведь с февраля работает на одном из заводов во Фремонте. Например, по утверждению разработчиков, поливает растения:

Известно, что компания Tesla намерена выпустить тысячи роботов Optimus и использовать их на своих заводах. Также там хотят их продавать — за 20 тыс. долларов.

Ранее Телеграф писал, что Илон Маск заявил, что роботов можно было бы использовать дома, готовить ужин, подстригать газон и ухаживать за пожилыми людьми, и даже стать сексуальными партнерами в виде «приятелей» или «девушек».

Эксперты рассказали, почему роботы Tesla Optimus не смогут завоевать мир. В переносном смысле