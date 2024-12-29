А есть можно? В Гомеле открыли новый вид грибов и назвали "Спирографа Скорины"

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Опубликовано: 29.12.2024 15:14 , Обновлено: 03.01.2025

Учёные из Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины объявили, что открыли новый вид грибов. Нашли их на окраине Гомеля, а назвали в честь белорусского первопечатника Франциска Скорины.

В качестве доказательства, что это настоящее открытие, представители университета рассказали, что о нем была напечатана статья “в самом рейтинговом микологическом журнале Fungal Diversity издательства Springer, имеющем импакт-фактор 24,5”.

[inf]Импакт-фактор - это численный показатель цитируемости статей, опубликованных в научном журнале. С 1960-х годов он ежегодно рассчитывается Институтом научной информации, который в 1992 году был приобретён корпорацией Thomson и ныне называется Thomson Scientific, и публикуется в журнале «Journal Citation Report».[/inf]

Тем не менее, чтобы доказать, что в Гомеле нашли именно новый вид грибов, ушло около 5 лет генетических исследований и сбора доказательств.

По словам гомельских учёных, новый вид гриба имеет очень небольшие размеры и паразитирует на слоевище лишайника.

“Он был найден на окраине города Гомеля (Новобелицкий район) при изучении городских лишайников на придорожных деревьях вместе с участниками студенческой научно-исследовательской лаборатории (СНИЛ) «Флора и растительность» кафедры биологии ГГУ имени Франциска Скорины”, - рассказали в пресс-службе университета.

Научное название гриба - Спирографа Скорины . К сожалению, в сообщении Гомельского университета ничего не говорится о съедобности найденных грибов. Но судя по фото, речь идёт о микроскопических объектах, которые простым грибникам и не заметить.

[inf]Кстати, по современным оценкам учёных, грибы превосходят по числу видов все растительноподобные организмы, вместе взятые. А на данный момент исследователями описаны лишь 5% от всех видов грибных. Все дело в том, что новые появляются постоянно из-за особых свойств грибов обмениваться генетическим материалом.[/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что заядлые белорусские грибники в соцсетях поделились видео и фото со своих лесных прогулок в минувшие выходные. Несмотря на то, что на календаре уже конец декабря, а во многих лесах уже лежит путь и робкий, но слой снега, “грибам-подснежникам”, судя по всему, это не помеха.

«А земляника есть?» — Белорусы показали «подснеговики», которые нашли в лесу в конце декабря