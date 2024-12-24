"А земляника есть?" - Белорусы показали "подснеговики", которые нашли в лесу в конце декабря

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Опубликовано: 24.12.2024 11:44 , Обновлено: 24.12.2024

Заядлые белорусские грибники в соцсетях поделились видео и фото со своих лесных прогулок в минувшие выходные. Несмотря на то, что на календаре уже конец декабря, а во многих лесах уже лежит путь и робкий, но слой снега, "грибам-подснежникам", судя по всему, это не помеха.

Для многих белорусов поход за грибами в выходные стал чуть ли не обязательной традицией и отказаться от неё некоторые не могут даже с приходом холодов. Именно такие энтузиасты наглядно показывают, что с приходом календарной зимы жизнь в лесу вовсе не замирает, как по мановению волшебной палочки. Даже в конце декабря кое-где из-под снега по-прежнему пробиваются грибы.

Так, одно из пользовательниц TikTok выложила видео со своей прогулки по лесу Витебского района в Оршанском направлении.

“Приехали в лес чисто для смеха. 22 декабря 2024 года. Смотрим - и обалдеваем: боровики замёрзшие, как камень, но - боровики!”, - прокомментировала автор видео, насчитав на одной полянке сразу шесть приличного размера грибов и отметив, что такое начало заставит их “рыскать по лесу, как сумасшедших” в поисках других грибов.

“Класс. А посмотрите пожалуйста может земляника есть?” - шутя поинтересовались запечатлённые зрители.

Нашлись среди зрителей и такие же заядлые грибники. Так, одна зрительница призналась, что в минувшие выходные набрала подзеленок в Бобруйском район. Посты в тематических чатах и соцсетях подтверждают, что любителей таких “грибов-подснежников” или, как выразился кто-то из комментаторов, “подснеговиков” среди белорусов немало.

“22 декабря 2024 года…Прогулка по лесу…и корзинка грибочков…” - поделилась фото своего “лесного улова” пользовательница одного из тематических чатов белорусских грибников.













Другая пользовальница рассказала, что в лесу, где она побывала в минувшие выходные, ещё много гигрофоров, в небольшом количестве можно также встретить зелёнки, подзелёнки, фламулину и вешенки.

“Лес живой! Весь мох в следах копытных. Очень много следов! А вот людей уже практически нет. Виднелись на лесных дорожках следы лишь от двух-трёх машин. Достаточно тепло и очень-очень тихо!”, - поделилась впечатлениями от прогулки женщина.









А одному из грибников в лесу под минском и вовсе 21 декабря удалось найти лисички.

















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