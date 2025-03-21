🎥 Видео

Опубликовано: 21.03.2025 10:23 , Обновлено: 21.03.2025

Необычный визитёр пожаловал в больницу агрогородка Подсвилье Глубокского района Витебской области — дикий кабан. Видео, снятое очевидцами, запечатлело, как крупный зверь спокойно разгуливает у входа в медучреждение.

На кадрах видно, как кабан, не проявляя агрессии, обнюхивает ступеньки и территорию возле крыльца. Слышно, как женщина за кадром произносит имя Пумба, что может говорить, в том числе, о том, что она узнала кабана. В комментариях тоже узнали животинку.

«Это домашний. Пумбой зовут. Хозяин рассказывал, что свалил погулять. Сейчас дома сидит», — утверждает один из комментаторов, вероятно, знакомый с ситуацией.

«Вальщиков напугал, на деревьях сидели! ? А потом за лесхозовской машиной в Подсвилье прибежал?», — дополнил историю другой комментатор.

Впрочем, пользователи сети бурно отреагировали на видео, оставив под ним множество шутливых комментариев.

«Он только спросить?» — сыронизировал пользователь.

«Кто-то из пациентов заказал стейк с доставкой!??» — пошутил третий. «Этот стейк сам кебаб с заказчика настрогает! ?» — парировал ему другой.

«Приболел, видать», — предположил комментатор.

«Он пришёл навестить Тимона в больнице, но не в часы посещения?», — написал кто-то из пользователей, отсылая к знаменитой истории дружбы кабана Пумбы и суриката Тимона из мультфильма «Король Лев».

«Завтра суббота, шашлык сам пришёл», — заявил безжалостно один из комментаторов.

«Проверка пришла?» — предположил ещё один пользователь.

«Ну и народ… Фунтик на флюорографию пришёл, а его не пустили», — а вот и отсылка к знаменитому мультику про поросёнка Фунтика.