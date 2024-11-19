"Наконец-то кто-то озвучил" — Минчанка призвала белорусов не делать так в магазинах. Что ответили?

🎥 Видео

Опубликовано: 19.11.2024 15:20 , Обновлено: 25.04.2025

Активная пользовательница TikTok и блогер по совместительству опубликовала видео, в котором в ярой форме пожаловалась на "эгоистов, которые думают только о себе". Оказалось, минчанку не устроило то, что многие белорусы, идя на кассу самообслуживания в магазине, не убирают за собой корзинки и платёжные чеки. Это, в свою очередь, мешает другим покупателям, которые идут рассчитываться за ними.

“Зачем вы не убираете за собой корзинки, а главное, чеки? Вот приходит следующий покупатель, что ему делать? Жонглировать продуктами или кричать: “Продавец, кассир, спасите меня?” Так вот, это не работа кассира — убирать, не работа уборщика. Ну купил ты себе хлеб, помидоры и яйца — убери за собой эту телегу. И чек убери, и корзину убери, чтобы другим было удобно. Нет, только о себе думаете! Эгоисты”, — не сдержалась и высказала всё, что думает о таких белорусах, автор ролика.

К слову, в комментариях пользователи TikTok разделились на два лагеря. Кто-то всеми руками и ногами поддерживал женщину, а кто-то, наоборот, высказывал недовольство, объясняя это тем, что, мол, для этого в магазине есть отдельный сотрудник, в чьи обязанности входит уборка корзин.

“Наконец то кто-то озвучил эту тему. Бесят люди, которые не убирают корзину за собой”, — встал на защиту автора ролика один из комментаторов. Другой добавил: “Полностью согласен. Так и хочется эту корзину на голову одеть им…”

“Может, ещё магазин помыть, а? Обслужись сам, так ещё и уберись сам…” — высказал противоположную точку зрений очередной белорус, которого тут же поддержали: “Люди с работы запаренные идут и несут свои деньги в сеть продуктовую. Это менеджмент сети, пусть решает эту проблему. А люди несут туда свои деньги. Да, они могут быть эгоистами”.

“Скоро будем раскладывать товар. И принимать товар будем”, — не без сарказма вступил в противоборствующий лагерь очередной белорус в обсуждении. Другой решил привести, как ему кажется, схожий пример: “Вы же когда приходите в ресторан, не заносите тарелки, когда поели?”

“Поймите, как вы относитесь к людям, так и они к вам. Я думаю, что вам будет не очень приятно прийти на кассу, где стоят корзины и раскиданы чеки. Убирайте за собой, показывайте другим пример, как нужно делать”, — призвала ещё одна подписчица соцсети.

Ранее Telegraf.news писал, что пенсионерка из Добруша опубликовала видео в TikTok, где пожаловалась на “гнилую и вонючую” картошку, которую она приобрела на местном рынке. По её словам, за 3 сетки такого корнеплода пришлось отдать 151,70 белорусских рублей, однако качество продукта оставляло желать лучшего. Судя по всему, при покупке автор ролика особо не присматривалась, т.к. обнаружила дефекты уже дома.

«Не видели, что покупали?» — Пенсионерка пожаловалась в TikTok на 3 сетки «вонючей» картошки с рынка. В комментариях развернулись дебаты