Найдите телефонного вора за 5 секунд. Эта головоломка испытает вас на внимательность

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Опубликовано: 21.01.2025 14:06 , Обновлено: 21.01.2025

Проверьте себя на наличие острого интеллекта и способности к критическому мышлению с помощью этой головоломки в стиле Шерлока Холмса. Постарайтесь вычислить настоящего вора в условиях дефицита времени. Вам предстоит выяснить, кто украл телефон, всего за 5 секунд!

Условие головоломки

Мужчина просит помочь найти украденный телефон. И подозреваемыми оказываются трое стоящих рядом людей: парень, девушка и женщина. Каждый из них отрицает, что брал чужую вещь, но вор оставил тонкий намек, который можно заметить по фотографии.

Ваша задача - внимательно посмотреть на фото и за 5 секунд определить преступника. Обратите внимание на жесты, мимику и предметы, которые подозреваемые держат в руках.

Решение

Ответ, как всегда, кроется в деталях. И только те, кто обладает острыми навыками наблюдения, смогут вовремя определить виновника. Если не сумели найти решение, не расстраивайтесь.

Правильный ответ здесь

Ранее Telegraf.news публиковал не менее интересную визуальную головоломку на внимательность, которая поможет в суете рабочих будней полезно переключить ум и глаза на решение других задач. Такие простые загадки здорово снимают стресс. На этот раз предлагаем взглянуть на картинку с котятами, которая представляется настоящей усладой для глаз. Однако на ней изображены не только эти милые животные. Сможете ли вы найти лягушку? Тест считается пройденным на отлично, если вы потратите на это менее 7 секунд.

Эта головоломка с котятами проверит вашу внимательность. Сможете найти лягушку за 7 секунд?