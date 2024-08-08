Эта головоломка с котятами проверит вашу внимательность. Сможете найти лягушку за 7 секунд?

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Опубликовано: 08.08.2024 18:36 , Обновлено: 08.08.2024

В суете рабочих будней всегда полезно переключить ум и глаза на решение других задач. Очень хорошо для этой цели подходят визуальные головоломки. Такие простые загадки не только тренируют внимательность, но и помогают снять стресс. На этот раз предлагаем взглянуть на картинку с котятами, которая представляется настоящей усладой для глаз. Однако на ней изображены не только эти милые животные. Сможете ли вы найти лягушку? Тест считается пройденным на отлично, если вы потратите на это менее 7 секунд.

На первый взгляд кажется, что художник изобразил лишь сюжет с игривыми котятами. Однако при детальном рассмотрении можно увидеть много спрятанных вещей. На этой картинке есть улитка, мышка, клубок, рыбная кость, батон и даже лягушка. Как раз последнюю вам и нужно найти. Постарайтесь сосредоточиться, чтобы увидеть детали.

Ответ

Если вам не удалось увидеть лягушку, то ничего не мешает вам подсмотреть, где же она таилась ниже.

[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть лягушку”]

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За этой красивой головоломкой можно провести и больше времени. Если вы справились без труда, то можете попробовать отыскать и другие спрятанные объекты, которые упоминались. Напомним, что здесь ещё есть улитка, мышка, клубок, рыбная кость и батон. Уверены, что это маленькое приключение поднимет вам настроение.

Никогда не отказывайте своим глазам и мозгу в упражнениях на внимательность. Это очень полезный навык, который нужно тренировать.

Попробуйте решить другие головоломки, которые ранее предлагал Telegraf.news.

Например, вы можете попробовать отыскать кота на вот этой картинке.

Задача с поиском кота вышла на новый уровень. Сможете увидеть его на картинке?