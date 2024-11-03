«Надо срочно выезжать!» - В Мостах пожарили шашлык на комбайне и сыграли картошкой в бильярд

🎥 Видео

Опубликовано: 03.11.2024 12:44 , Обновлено: 03.11.2024

В городе Мосты Гродненской области в эту субботу, 2 ноября, провели фестиваль-ярмарку "Дажынкі-2024", на которой не только чествовали наиболее отличившихся во время уборочной кампании аграриев, но и развлекали гостей необычными активностями. Всем развлечениям организаторы ярмарки постарались придать аграрный флёр: шашлык решили жарить прямо на жатке комбайна, играть в шашки - мясными консервами, а в бильярд - картошкой и кабачками.

Больше всего, судя по видео, разлетевшимся по соцсетям, гости ярмарки были впечатлены комбайном, который “модифицировали” под огромный мангал: колбаски, курочку и мясо разложили прямо на жатке, а снизу развели огонь. Запустив жатку в медленном режиме, удалось сразу приготовить большое количество мяса. Некоторые зрители усомнились в том, что таким образом можно как следует зажарить шашлык, однако автор ролика заверил, что всё удалось - “20 минут и готово!”

Судя по комментариям, оригинальный способ приготовления шашлыка впечатлил многих.

“Класс!! А я не знал какой мангал купить! Всё, завтра на Гомсельмаш, за комбайном”, - написал пользователь TikTok под одним из роликов.

Впрочем, гостям ярмарки по традиции предлагали не только “хлеб”, но и “зрелище”. Помимо весьма привычных для подобных мероприятий выступлений народных ансамблей, песен, конкурсов и распродаж от ремесленников были и весьма оригинальные развлечения.

Так, организаторы Кореличского подворья предложили гостям сыграть в бильярд, правда, вместо киев игрокам выдали мотыги, а вместо шаров катать пришлось картошку с кабачками.

На площадке Слонимского мясокомбината предлагали сыграть в шашки, но вместо фигур на игровом поле были выставлены баночки с мясным паштетом.

Впрочем, далеко не все зрители в интернете оценили такие сельхоз-развлечения на “Дажынках” в Мостах, отметив, что “с едой играть нельзя”. Однако, нашлись и те, кто пожелал “увидеть это своими глазами”.

“Супер! Надо срочно выезжать!” - написала зрительница под одним из видео.

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