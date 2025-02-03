«Надо отправить всем» — Блогер посвятил минскому метро песню в TikTok. Чем привлекла белорусов?
Пользователь TikTok под ником HPL опубликовал песню, посвящённую минскому метро. Поводом для создания композиции стало недавнее открытие трёх новых станций третьей линии минского метрополитена.
В ролике под лирическую, немного ностальгическую мелодию демонстрируются кадры из минской подземки: поезда, станции, переходы, пассажиры. Видеоряд сопровождает текст песни, в котором автор признается в любви к минскому метро.
Видео быстро набрало популярность и вызвало тёплый отклик у пользователей. В комментариях под роликом минчане делятся своими впечатлениями.
«Это видео надо отправить всем! Надо, чтобы работники минского метро услышали эту песню!» — призвал один из комментаторов.
«Обожаю запах нашего метро», — предался воспоминаниям другой пользователь.
«Мелодия непривычная для нашего времени, тем и приятная», — отметил третий.
«Почему-то напомнило музыку из кинофильма „Я шагаю по Москве“», — поделился ассоциацией ещё один комментатор.
Появилось видео из тоннелей между новыми станциями Минского метро. Как они выглядят изнутри?