🎥 Видео

Опубликовано: 03.02.2025 12:33 , Обновлено: 03.02.2025

Пользователь TikTok под ником HPL опубликовал песню, посвящённую минскому метро. Поводом для создания композиции стало недавнее открытие трёх новых станций третьей линии минского метрополитена.

В ролике под лирическую, немного ностальгическую мелодию демонстрируются кадры из минской подземки: поезда, станции, переходы, пассажиры. Видеоряд сопровождает текст песни, в котором автор признается в любви к минскому метро.

Видео быстро набрало популярность и вызвало тёплый отклик у пользователей. В комментариях под роликом минчане делятся своими впечатлениями.

«Это видео надо отправить всем! Надо, чтобы работники минского метро услышали эту песню!» — призвал один из комментаторов.

«Обожаю запах нашего метро», — предался воспоминаниям другой пользователь.

«Мелодия непривычная для нашего времени, тем и приятная», — отметил третий.

«Почему-то напомнило музыку из кинофильма „Я шагаю по Москве“», — поделился ассоциацией ещё один комментатор.

Появилось видео из тоннелей между новыми станциями Минского метро. Как они выглядят изнутри?