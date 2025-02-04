"Надеюсь, это шутка" - В центре Минска увидели большую очередь "из детей", "чтобы поесть"

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Опубликовано: 04.02.2025 09:56 , Обновлено: 04.02.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали большую очередь преимущественно из детей и молодежи в Минске, "чтобы поесть". И нет, еду раздавали не бесплатно. Как оказалось, люди выстроились в очередь после открытия нового заведения.

“Пришло время стоять с детьми в очереди, чтобы поесть сырный рамен. Надеюсь, это шутка”, - сказал в ролике блогер Кокобай, опубликовавший его.

Это открылось корейское k-pop кафе Chicko.

[info_b]K-pop (аббревиатура от англ. Korean pop) — музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза.[/info_b]

“Можно неделю подождать и спокойно сходить”, - считает одна комментаторша.

“И вся очередь состоит из детей”, - отметила другая.

“Там что, бесплатно выдают?” - поинтересовалась третья.

«Аж голова закружилась» — В Минске заметили огромную очередь за «халявой»

Еще одна пользовательница TikTok считает, что “на самом деле это хороший знак”. “Это значит, что заведение будет востребовано”, - считает она.

Кто-то поделился впечатлениями от похода в это кафе: “Пришли с сестрой к 14:00, заняли очередь, очередь подошла к 17:30. Сервис не на высоте, еда интересная, но тоже не вау”.