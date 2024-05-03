Над Нарочью ночью сняли на видео "Око Саурона". Это что такое было?

Опубликовано: 03.05.2024 08:22 , Обновлено: 03.05.2024

Пользователи соцсетей накануне вечером начали активно делиться фотографиями необычного свечения, которое появилось на небе после 22:00. Непонятное космическое явление наблюдали над Нарочью, Минском и в других городах Беларуси.

“Я чуть не упала, когда обернулась и увидела это”, — написала в одной из социальных сетей автор видео. Другой очевидец добавил:

“Око Саурона внимательно смотрит на язвительные подколки обитателей комментов…”

“Наверное, начало атомной войны будет выглядеть точно так же”, — высказал мнение в ответ на необычное свечение ещё кто-то из белорусов.

На самом деле ничего сверхъестественного в этом не было. Необычное свечение — это всего лишь ракета SpaceX. Вечером 2 мая над Беларусью и некоторыми регионами России заметили полёт необычного “облака газа” — это работа двигателей ракеты SpaceX, которая за 1,5 часа до этого стартовала с космодрома “Ванденберг” в США, рассказали в тематическом сообществе астрономы-любители.

Ранее Telegraf.news писал, что членам Минского Астроклуба удалось поймать на видео пролёт суперболида над белорусской столицей в ночь на 1 мая. По предварительным расчётам специалистов, в атмосферу Земли метеороид вошёл где-то над северо-восточной частью Украины. Однако, в силу высокой яркости суперболид смогли наблюдать и даже снять на камеру и в соседних Беларуси и Белгородской области России.

Астрономы-любители сняли на видео «ослепительно яркий» суперболид над Минском