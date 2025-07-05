Над Минском заметили "полосатые" облака. На что указывают?

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Опубликовано: 05.07.2025 09:18 , Обновлено: 05.07.2025

В пятницу, 4 июля, в небе над Минском можно было увидеть облака, образующие необычный "полосатый" узор. Речь о высококучевых облаках, которые специалисты называют латинским название Altocumulus undulatus. Узнали, почему облака принимают такую необычную форму и какую погоду сулят.

Снимками Altocumulus undulatus, сделанными в Минске, а также в Дзержинском районе Минской области, поделились подписчики Telegram-канала о погоде “Метеовайб”.

“Эти облака формируются в результате взаимодействия масс различной плотности и скорости. Это приводит к образованию восходящих и нисходящих потоков воздуха, что создает полосатый вид облачности”, - пояснили авторы канала.



Фото: тг-канал "Метеовайб"





[info_b] Высококучевые волнистые облака относятся к облакам среднего яруса . Они образуются на высоте 2400–6100 метров, обычно имеют белую или серую окраску и принимают форму, напоминающую морские волны или “рябь” на воде, могут идти отдельными участками или покрывать собой всё небо. Толщина таких облаков, как правило, не превышает 90 метров. [/info_b]

Несмотря на то, что все волнистые облака рассматриваются в авиационной отрасли как признак турбулентности, конкретно этот вид “волнистых” облаков, по наблюдениям пилотов, редко создаёт им какие-либо серьёзные проблемы в небе. Для этого вида облаков, по словам специалистов, характерна лишь слабая (в худшем случае - умеренная) турбулентность, поэтому они не рассматриваются пилотами как опасность .

Специалисты-климатологи также утверждают, что наличие высококучевых волнистых облаков может указывать на выпадение осадков в течение следующих 20 часов или просто на пасмурный день.

Дело в том, что как и другие высококучевые облака, волнистые облака могут образовываться при приближении фронтальной системы - на расстоянии порядка 160–322 км. Они возникают из-за сдвига ветра (резкое изменение скорости или направления ветра, резко меняющееся с высотой). Сами волны облаков, собственно, и указывают направление сдвига.

[info_b]Согласно оперативному прогнозу погоды Белгидромета на 5 июля, в Минске сегодня ожидается переменная облачность и, вероятнее всего, без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха: