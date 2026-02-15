Над Минском взошло гало

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Опубликовано: 15.02.2026 15:02 , Обновлено: 15.02.2026

Над Минском жители заметили редкое раньше и довольно частое этой зимой погодное явление — солнечное гало.

Эксперт метеоканала «Метеовайб» рассказал, что оно появляется из-за «перисто-слоистой облачности, связанной с далекой северной периферией южного циклона».

В Беларуси гало (как солнечное, так и лунное) замечают каждый год, но обычно это явление случается не чаще нескольких раз в год. Например, за последние пару лет его наблюдали в декабре 2023, марте 2024, декабре 2025 и январе 2026.

Относительная редкость явления связана с тем, что гало возникает в холодный период (зима и ранняя весна), причем должны сложиться несколько условий: температура должна быть ниже –10…–20°C, плюс высокая влажность и наличие в воздухе (или в перисто-слоистых облаках) мелких ледяных игл — «алмазной пыли», которые своеобразно преломляют свет.