Над Беларусью снова заметили северное сияние

📷 Фото

Опубликовано: 13.12.2025 11:01 , Обновлено: 13.12.2025

Белорусы в ночь с пятницы на субботу заметили в небе северное сияние. Этому способствовали два фактора: над Республикой развеялись тучи и прошла слабая геомагнитная буря G1.

Напомним, что хотя северное сияние (Аврора Бореалис), красивейшее оптическое явление в атмосфере Земли, не характерно для Беларуси, в последние годы мы все чаще можем его наблюдать.

















Северное сияние - результат столкновения заряженных частиц солнечного ветра с газами в верхних слоях атмосферы, чаще всего вблизи магнитных полюсов планеты, где магнитное поле слабее, проявляясь как свечение разных цветов.

Обычно заметно в высоких широтах (за полярным кругом) в темное время суток, особенно с сентября по март, при ясном небе, вдали от городских огней.