"На зарплату жалуется" — Гомельский СТО предложил скидку белорусам, если приютят "сотрудницу"

🎥 Видео

Опубликовано: 27.12.2024 13:10 , Обновлено: 27.12.2024

Один из гомельских автосервисов сделал белорусам необычное предложение — скидку на установку газа на машину тому, кто "приютит красотку-сотрудницу". Видео набирает популярность в TikTok, а пользователи оставляют всё больше комментариев для продвижения.

“Сотрудница” - это кошка коричневого окраса по кличке Мурза. Сейчас живет “на сервисе в тепле”. Как пошутила автор ролика, она “сама умеет заправлять автомобиль, менять масло и петь песни в авто”. При этом “девочка чистоплотная”.

Работники СТО утверждают, что насчет скидки “директор настроен решительно”. Там пообещали, что “эту кошечку отдадут только в хорошие руки!” и будут следить за ее судьбой.

Что это за автосервис, ни в видео, ни в комментариях не сказано. Однако, всю информацию можно уточнить в личных сообщениях автора ролика.

Кстати, в комментариях большинство одобрило такой способ подарить животному дом.

“Вот это я понимаю подход к решению вопроса … И красотульку пристроят, и клиента привлекут”, — похвалил один из пользователей.

“Молодцы, ребята, уважение”, — отметил второй.

“Вы, что же, сотрудниками разбрасываетесь?” - вероятно, в шутку написал кто-то из пользователей. На что автор видео ответила: “это она сама,на зарплату жалуется?”.

Были и люди, которые выразили забрать питомца себе, даже без скидки на газ.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok-аккаунте милиции Минска появилось видео, в котором сотрудник делится советами, как вести себя на дороге в гололёд, если автомобиль не останавливается. Ролик, впрочем, начинается с кадров, на которых девушка не может затормозить на заснеженной дороге и врезается в машину впереди. ДТП сопровождается репликами вроде «Саша, я не торможу!».

«Саша, я не торможу!» — В ГАИ наглядно показали, что делать белорусам, если машина скользит по льду