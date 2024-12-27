"На зарплату жалуется" — Гомельский СТО предложил скидку белорусам, если приютят "сотрудницу"
Один из гомельских автосервисов сделал белорусам необычное предложение — скидку на установку газа на машину тому, кто "приютит красотку-сотрудницу". Видео набирает популярность в TikTok, а пользователи оставляют всё больше комментариев для продвижения.
“Сотрудница” - это кошка коричневого окраса по кличке Мурза. Сейчас живет “на сервисе в тепле”. Как пошутила автор ролика, она “сама умеет заправлять автомобиль, менять масло и петь песни в авто”. При этом “девочка чистоплотная”.
Работники СТО утверждают, что насчет скидки “директор настроен решительно”. Там пообещали, что “эту кошечку отдадут только в хорошие руки!” и будут следить за ее судьбой.
Что это за автосервис, ни в видео, ни в комментариях не сказано. Однако, всю информацию можно уточнить в личных сообщениях автора ролика.
Кстати, в комментариях большинство одобрило такой способ подарить животному дом.
“Вот это я понимаю подход к решению вопроса … И красотульку пристроят, и клиента привлекут”, — похвалил один из пользователей.
“Молодцы, ребята, уважение”, — отметил второй.
“Вы, что же, сотрудниками разбрасываетесь?” - вероятно, в шутку написал кто-то из пользователей. На что автор видео ответила: “это она сама,на зарплату жалуется?”.
Были и люди, которые выразили забрать питомца себе, даже без скидки на газ.
Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok-аккаунте милиции Минска появилось видео, в котором сотрудник делится советами, как вести себя на дороге в гололёд, если автомобиль не останавливается. Ролик, впрочем, начинается с кадров, на которых девушка не может затормозить на заснеженной дороге и врезается в машину впереди. ДТП сопровождается репликами вроде «Саша, я не торможу!».
«Саша, я не торможу!» — В ГАИ наглядно показали, что делать белорусам, если машина скользит по льду