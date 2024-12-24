🎥 Видео

Опубликовано: 24.12.2024 17:55 , Обновлено: 24.12.2024

В TikTok-аккаунте милиции Минска появилось видео, в котором сотрудник делится советами, как вести себя на дороге в гололёд, если автомобиль не останавливается. Ролик, впрочем, начинается с кадров, на которых девушка не может затормозить на заснеженной дороге и врезается в машину впереди. ДТП сопровождается репликами вроде «Саша, я не торможу!».

«Я, конечно, не Саша, но расскажу вам, как действовать в подобных ситуациях», — сказал милиционер. Он дал наглядные инструкции для водителей автомобилей как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

По его словам, если у вас механическая коробка , необходимо плавно убрать ногу с педали газа и переключиться на более низкую передачу, а также кратковременно нажимать на педаль тормоза, если автомобиль не оборудован системой ABS.

Если же у вас автоматическая коробка , порядок действий аналогичный, но, как уточнил сотрудник, необходимо принудительно включить пониженную передачу.

Также милиционер напомнил, что с 1 декабря по 1 марта автомобиль должен быть оборудован зимними шинами с остаточной глубиной протектора более 4 мм.

«Выбирайте скорость и стиль вождения, исходя из погодных условий. Откажитесь от ненужных маневров. Безопасных вам дорог!» — подытожил сотрудник ОГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска.

Видео вызвало живой отклик у пользователей. В комментариях некоторые отметили, что, в первую очередь, необходимо своевременно чистить и посыпать дороги.

Другие комментаторы поделились своим мнением относительно АКПП: «Поэтому я никогда не езжу на автомате. Не вспомнишь, как эту пониженную включать».

Один из пользователей задал вопрос: «А что делать, если автомобиль оборудован системой ABS?» Отвечаем: при торможении на скользкой дороге нужно сильно нажать на педаль тормоза и удерживать её, не отпуская. Система ABS предотвратит блокировку колёс и поможет сохранить управляемость автомобиля.

Ранее Telegraf.news писал, что Госавтоинспекция потребовала заблокировать на пять лет аккаунты в каршеринговых сервисах определённой категории водителей.

ГАИ Минска потребовала на 5 лет запретить пользоваться каршерингом этим водителям