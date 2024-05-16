На Витебщине дети подожгли самолёт

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Опубликовано: 16.05.2024 12:03 , Обновлено: 16.05.2024

В городском посёлке Бегомль, что находится в Докшицком районе Витебской области, загорелся памятник в виде самолёта. По предварительной версии МЧС, причиной стало неосторожное обращение с огнём.

Инцидент случился в среду вечером, 15 мая. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что внутри самолёта загорелся мусор. В МЧС предположили, что это сделали дети. В результате пожара повреждено покрытие и пять иллюминаторов.

[info_b]Памятник “Самолёт Ил-14” установили в Бегомле в 2009 году, исторической ценности он не представляет.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что на юге Бразилии не прекращаются наводнения. По предварительным оценкам, от стихии пострадали более 350 тысяч человек, как минимум 107 погибло. Сотрудники местного телеканала сняли на видео лошадь, которая, чтобы спастись, забралась на крышу одного из затопленных домов. Там она провела несколько дней, пока не прибыли спасатели.

Во время наводнения в Бразилии лошадь забралась на крышу, где провела несколько дней