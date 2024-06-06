"На варенички можно насобирать" - В Беларуси пошла первая черника

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Опубликовано: 06.06.2024 11:03 , Обновлено: 10.07.2024

Пользователь TikTok поделился видеороликом с прогулки по Беловежской пуще, где обнаружил первые созревшие ягоды черники.

“Зелёной ещё много, конечно, но потихонечку на варенички можно насобирать. Так что, если кто любит чернику - можно в лес”, - рассказал автор видеоролика, продемонстрировав кустики с созревшими ягодами.

Ранее белорусы делились в соцсетях лишь видеороликами с цветущими кустиками черники и выдвигали предположения о том, что ягод в текущем году, если не предвидятся морозы, должно быть много. Однако во многих регионах стойкие заморозки держались достаточно долго. Как это отразится на урожайности лесных ягод, пока неясно.

Традиционно первыми ягодный сезон открывают южные регионы Беларуси. В частности, в Брестской и Гомельской областях некоторые начинают собирать первые ягоды уже в первой половине июня.

Ранее Telegraf.news писал о том, что с каждым днём Интернет всё больше пестрит фотографиями первых летних грибов. Так, во многих областях страны уже вёдрами собирают лисички, подосиновики, опята и даже боровики. Например, жительница Могилёвщины поделилась роликом в TikTok, где нашла целую полянку лисичек и в итоге насобирала целое ведро. Многие белоруске не поверили, а некоторые открытым текстом говорили, что завидуют.

«Схожу с ума и завидую» — В Беларуси начали вёдрами собирать лисички. А почём продают?