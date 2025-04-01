На участке одного из лесов Беларуси райисполком запретил убирать мусор. Почему?
Ляховичский районный исполнительный комитет принял решение на одном из участков леса запретить проводить «уборку захламлённости». Однако за этим стоит вполне официальная причина — защита места произрастания редкого краснокнижного гриба.
Как следует из решения райисполкома, под особую охрану передали 13 гектаров в Кривошинском лесничестве, подведомственном Ляховичскому лесхозу. Причина — именно здесь обнаружено место произрастания гриба Ганодерма блестящая (Ganoderma lucidum), также известного как «лакированный трутовик», включённого в Красную книгу Республики Беларусь.
Теперь на этом участке вводится «специальный режим охраны и использования», который включает внушительный список запретов. В частности, запрещено проводить рубки главного пользования, обновления и формирования леса, сплошные санитарные рубки, убирать отдельные перестойные деревья (и особенно те, на которых уже поселился гриб).
Категорически запрещена та самая «уборка захламлённости» (то есть, вывоз упавших деревьев, веток и прочего лесного «мусора») и сжигание порубочных остатков. Кроме того, нельзя использовать гусеничную технику, раскорчёвывать пни и проводить работы, меняющие гидрологический режим. Логика проста: гриб-трутовик растёт на отмершей древесине и для его выживания этот «беспорядок» как раз и нужен.
Но лесникам придётся не только «не убирать». На охраняемой территории предписано:
- Сохранять некоторое количество сухостойных деревьев (до 5 штук на гектар).
- Маркировать деревья, уже населённые ганодермой, и те, что подходят для её заселения.
- Подсевать споры гриба (при их наличии) с привлечением «специалистов соответствующего профиля».
Этот редкий гриб, конечно, нельзя собирать белорусам. Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о другом популярном грибе, сбор которого теперь может существенно ударить по кошельку.
Штраф – до 1260 рублей. Этот «завирусившийся» гриб теперь нельзя собирать в Беларуси