На участке одного из лесов Беларуси райисполком запретил убирать мусор. Почему?

Опубликовано: 01.04.2025 17:23 , Обновлено: 01.04.2025

Ляховичский районный исполнительный комитет принял решение на одном из участков леса запретить проводить «уборку захламлённости». Однако за этим стоит вполне официальная причина — защита места произрастания редкого краснокнижного гриба.

Как следует из решения райисполкома, под особую охрану передали 13 гектаров в Кривошинском лесничестве, подведомственном Ляховичскому лесхозу. Причина — именно здесь обнаружено место произрастания гриба Ганодерма блестящая (Ganoderma lucidum), также известного как «лакированный трутовик», включённого в Красную книгу Республики Беларусь.

Теперь на этом участке вводится «специальный режим охраны и использования», который включает внушительный список запретов. В частности, запрещено проводить рубки главного пользования, обновления и формирования леса, сплошные санитарные рубки, убирать отдельные перестойные деревья (и особенно те, на которых уже поселился гриб).

Категорически запрещена та самая «уборка захламлённости» (то есть, вывоз упавших деревьев, веток и прочего лесного «мусора») и сжигание порубочных остатков. Кроме того, нельзя использовать гусеничную технику, раскорчёвывать пни и проводить работы, меняющие гидрологический режим. Логика проста: гриб-трутовик растёт на отмершей древесине и для его выживания этот «беспорядок» как раз и нужен.

Но лесникам придётся не только «не убирать». На охраняемой территории предписано:

Сохранять некоторое количество сухостойных деревьев (до 5 штук на гектар).

некоторое количество сухостойных деревьев (до 5 штук на гектар). Маркировать деревья, уже населённые ганодермой, и те, что подходят для её заселения.

деревья, уже населённые ганодермой, и те, что подходят для её заселения. Подсевать споры гриба (при их наличии) с привлечением «специалистов соответствующего профиля».

Этот редкий гриб, конечно, нельзя собирать белорусам. Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о другом популярном грибе, сбор которого теперь может существенно ударить по кошельку.

Штраф – до 1260 рублей. Этот «завирусившийся» гриб теперь нельзя собирать в Беларуси