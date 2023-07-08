На трассе под Минском заметили истребители. Что происходит?

🎥 Видео

Опубликовано: 08.07.2023 10:23 , Обновлено: 08.07.2023

Утром 7 июля на трассе под Минском заметили колонну необычной техники, идущей в сторону Барановичей (Брестская область): на буксире тащили два военных истребителя.

Видео с колонной буксируемых самолётов выложили в TikTok. В комментариях пользователи соцсети предположили, что технику везли с консервации.

[link href=“https://www.tiktok.com/@pasha_ta?refer=embed” title=“@pasha_ta” target=“_blank” rel=“noopener”] @pasha_ta [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82?refer=embed” title=“самолет” target=“_blank” rel=“noopener”] #самолет [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Самолёт-6940165093015439361?refer=embed” title=” Самолёт - Tanir & Tyomcha” target=“_blank” rel=“noopener”] Самолёт - Tanir & Tyomcha [/link]

Однако, авторы телеграм-канала «ОтВинта| Авиация Беларуси» пояснили, что на видео - Су-30 военно-воздушных сил Уганды, которые на днях доставил российский транспортный самолёт Ан-124 на аэродром в Мачулищах.

Как утверждают авторы телеграм-канала, в Беларусь истребители привезли на капремонт и должны были изначально доставить на завод в Барановичи. Однако, так как в городе ещё не завершили ремонт взлётно-посадочной полосы, логистику пришлось усложнить - в качестве промежуточного хаба был выбран аэродром в Мачулищах.

Над Минском подняли боевые истребители. Что известно?

Напомним, 6 июля истребители заметили в небе над Минском, в районе над старого аэропорта. Оказалось, что это были самолёты, проходящие тренировки на аэродроме Мачулищи. Однако, почему полеты проводили над самим городом и в прилегающих районах, осталось загадкой.