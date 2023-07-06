Над Минском подняли боевые истребители. Что известно?

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Опубликовано: 06.07.2023 16:29 , Обновлено: 06.07.2023

Над белорусской столицей 6 июля летали истребители. В телеграмм-канале "От винта. Авиация Беларуси" пояснили, что это было.

Подписчики прислали в тг-канал фото и видео пролетающих над городом самолётов. «На 80% уверен, что это наш Су-30СМ. Символично, что летит он над территорией старого аэропорта», - написал автор тг-канала.

Он выяснил, что это были тренировки истребителей с аэродрома Мачулищи.

При этом, почему полеты проходили над самим городом и в прилегающих районах – непонятно.