На трассе под Гомелем перед авто внезапно выскочил кабан

🎥 Видео

Опубликовано: 23.12.2022 11:33 , Обновлено: 23.12.2022

На трассе Светлогорск-Гомель перед движущимся автомобилем неожиданно выбежал дикий кабан. Водителю несказанно повезло. Он поделился видео произошедшего.

На кадрах видно, как животное резко выбегает из леса через дорогу прямо перед машиной. К счатью, водитель успевает среагировать и избежать столкновения.

Хотя автомобиль и развернуло. С кабаном тоже все в порядке.

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К слову, на белорусские дороги часто выбегают лоси. И часто это заканчивается печально.

А недавно белорус ехал по дороге и внезапно между Озерами и Острино в 35 км от Гродно увидел лося, который стал на колени. Угадаете, почему?

Под Гродно лось стал на колени прямо на дороге