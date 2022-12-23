На трассе под Гомелем перед авто внезапно выскочил кабан
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На трассе Светлогорск-Гомель перед движущимся автомобилем неожиданно выбежал дикий кабан. Водителю несказанно повезло. Он поделился видео произошедшего.
На кадрах видно, как животное резко выбегает из леса через дорогу прямо перед машиной. К счатью, водитель успевает среагировать и избежать столкновения.
Хотя автомобиль и развернуло. С кабаном тоже все в порядке.
К слову, на белорусские дороги часто выбегают лоси. И часто это заканчивается печально.
А недавно белорус ехал по дороге и внезапно между Озерами и Острино в 35 км от Гродно увидел лося, который стал на колени. Угадаете, почему?