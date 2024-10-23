На "Спартаке" показали, как на самом деле делают шоколадные бутылочки с ликёром

🎥 Видео

Опубликовано: 23.10.2024 14:16 , Обновлено: 23.10.2024

Гомельская кондитерская фабрика "Спартак" опубликовала короткое видео в Instagram, где показала процесс изготовления известных шоколадных бутылочек с ликёром. Оказывается, сперва до определённой температуры уваривают сахарный сироп, после чего добавляют алкоголь (правда, какой именно, не рассказали). А потом...

Потом получившуюся массу отправляют в специальную машину для отливки форм, где жидкость превращается в те самые бутылочки в ячейках. После этого конфеты засыпают крахмалом и оставляют “отдыхать на сутки”. На следующий день работники фабрики производят “выборку” и отправляют почти готовые бутылочки на обдувку. Затем — глазурь, упаковка, магазин. К слову, если верить ролику, процесс упаковки конфет на “Спартаке” осуществляется только вручную.

Кстати, на официальном сайте фабрики сказано, что шоколадные бутылочки состоят из коньяка и “этилового ректификованного спирта не ниже высшей очистки”. Вот так.

Ранее Telegraf.news писал о том, как готовят конфеты “Птичье молоко”. Если вы считали, что популярное лакомство имеет хоть какое-то отношение к пернатым, следующее видео вас разочарует — ни на одном из этапов производства птицы не задействованы. Белорусская кондитерская фабрика “Спартак” решила наглядно это продемонстрировать.

«Ни одна пернатая не пострадала» — На белорусской фабрике показали, как делают «Птичье молоко»