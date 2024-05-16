"Как это теперь развидеть?" - Белоруска показала в TikTok, как аист съел воробья. Комментаторы удивились

🎥 Видео

Опубликовано: 16.05.2024 21:39 , Обновлено: 16.05.2024

Белоруска опубликовала в TikTok видео, на котором показано, как аист в парке словил клювом воробья и съел его. Некоторые комментаторы удивились случаю, другие же рассказали, что аисты едят также цыплят, утят и даже зайчат.

Судя по подписи к ролику, его сняли в парке животных “Диприз” в Барановичах Брестской области. Автор видео рассказала, что на кустарнике сирени сидел воробей, и аист его словил.

“Как это теперь развидеть?.. Я всю жизнь жила с мыслью, что это птица мира, а оказалось, птеродактиль”, - удивилась одна комментаторша.

“Утка, проходящая мимо, очень рисковала”, - пошутила другая.

Еще один пользователь TikTok рассказал, что аист может есть даже зайчат. “У нас в деревне от них житья нет, едят цыплят, утят прямо во дворах, не успеешь отвернуться - они тут как тут, хватают по четыре штуки за раз”, - поделилась в комментариях белоруска.

“Он на вас так посмотрел, как будто “ты следующая”, - пошутила другая пользовательница.

“Моя жизнь не будет прежней”, - написал еще один юзер TikTok.

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