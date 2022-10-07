На острове Пасха сильно обгорели знаменитые священные статуи

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Опубликовано: 07.10.2022 13:34 , Обновлено: 07.10.2022

На острове Пасха произошел масштабный пожар. Огонь повредил и всемирно известные статуи. По сообщениям властей острова, некоторые из них даже не удастся восстановить.

Статуи-мегалиты, или моаи, известны своими гигантскими головами. Их высекло полинезийское племя более 500 лет назад.

Пока неизвестно, сколько именно истуканов пострадало от пожара. Их на острове находится около тысячи.

Несмотря на то, что моаи каменные, состав породы, из которых они сделаны, подвержен воздействию высоких температур. Поэтому в них могли образоваться трещины.

Пожар на острове начался еще во вторник, 4 октября. Но под контроль его взяли только к вечеру следующего дня. Огонь затронул почти 60 гектаров. Очаг пожара находился в районе вулкана Рано Рараку, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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