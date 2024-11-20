На МТЗ показали, как трактор проехался по топору Belarus. Выдержал?
На Минском тракторном заводе (МТЗ) провели краш-тест топора Belarus: по нему проехался трактор. Ролик предприятие опубликовало в своем Telegram-канале.
“Трактор весит около 4 тонн. Усилие на колесо - около 750 килограммов”, - рассказали на МТЗ.
Собственно, краш-тест прошел успешно: топор выдержал, с ним ничего не произошло. “Ни один топор во время съемки не пострадал”, - добавили на предприятии.
Правда, из чего сделана рукоятка топора, там не рассказали.
Ранее Telegraf.news писал, что, по информации МТЗ, в продажу уже поступили топоры Belarus “нового поколения”. Правда, приобрести товар можно только в двух точках столицы. Предложили купить топор-колун и хозяйственный.
В минские магазины привезли топоры Belarus «нового поколения». Сколько стоят?