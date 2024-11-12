В Минске показали торты в виде космонавтки Василевской
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В Минске 12 ноября открылась выставка-ярмарка «Продэкспо», в рамках которой организовали чемпионат кондитеров. На экспозиции показали огромные праздничные торты, целые скульптурные композиции из шоколада и теста, сахарные цветы и не только. Среди прочих на выставке заметили торты в виде белорусской космонавтки Марины Василевской.
Почему решили воплотить ее образ в сладкой композиции, не известно. Однако интересно мастерство кондитеров, которые смогли сделать это.
Конечно, тортами в виде Василевской на выставке не обошлось. Вот какими еще фото поделился портал Onliner.
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