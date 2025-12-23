На Минском ТЦ появился самый большой 3D-экран. Будет ли лучше, чем на Prizma?

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Опубликовано: 23.12.2025 15:50 , Обновлено: 23.12.2025

Ещё один наружный угловой 3D-экран с "эффектом погружения" появился в Минске. Его на днях установили на фасаде торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Palazzo и, как заявляют владельцы, он получился самым большим в своём роде во всей Беларуси.

По данным портала Onliner, по своим размерам новый экран сравним со стандартным теннисным кортом или экраном кинотеатра:

длина — около 27,6 метра (13 метров в одну сторону и 14 — в другую),

ширина — 13 метров,

общая площадь — 358,3 «квадрата».

На таких экранах вполне могут демонстрироваться видеоролики в формате Full HD, но пока, как заметили минчане, на экране крутят только двухмерные ролики.

Дело в том, что для получения того самого “эффекта погружения”, которым, в частности, славится всемирно известный билборд на Тайм-сквер в Нью-Йорке, нужны специальные 3D-ролики, снятые в сверхвысоком разрешении с применением сложного 3D-моделирования.

Для того, чтобы у стороннего зрителя возникло ощущение, что объект выходит за границы экрана, дизайнеры, как правило, прибегают к маленьким хитростям - создают статичную виртуальную рамку, имитирующую края экрана, за границы которого на самом деле и выходят роботы, супергерои или медведи, как это было, к примеру, на одном из роликов на первом подобном экране в белорусской столице. Мозг же воспринимает это как выход в реальное пространство, что и создаёт тот самый впечатляющий зрителей “эффект погружения”.

Напомним, первый подобный экран появился на фасаде торгово-развлекательного центра Prizma ещё весной прошлого года. Но увидеть на нём рекламу в 3D - скорее редкость. Чаще всего там крутят обычную двухмерную рекламу. Не исключено, что это связано с более дорогостоящим процессом создания “продвинутой” трёхмерной рекламы. Смогут ли в ТРЦ Palazzo обойти в этом своих конкурентов, пока не понятно.

В Минске появился гигантский экран с эффектом погружения. Что собрались показывать?