На литовском курорте пожаловались на нашествие кабанов - "Как тараканы"

Опубликовано: 13.11.2025 08:20 , Обновлено: 13.11.2025

Жители курортного посёлка Юодкранте, расположенного на литовской части Куршской косы, пожаловались на нашествие диких кабанов. Животные повадились в посёлок после завершения туристического сезона: они перерывают тропы, ищут корм и даже заглядывают во дворы к местным жителям.

О ситуации в посёлке, излюбленном месте литовских туристов, приезжающих сюда полюбоваться на “северные” пейзажи Куршской косы, а также понаблюдать за колониями диких чёрных бакланов и цапель, порталу LRT рассказала председатель общины Юодкрант Сандра Берлетайте.

[inf]Куршская коса — узкая и длинная песчаная часть суши саблевидной формы, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Простирается от российского Зеленоградска в Калининградской области до литовской Клайпеды. С 2000 года включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. [/inf]

По словам Берлетайте, стада диких кабанов сначала оккупировали местную детскую площадку. Там заметили взрослую кабаниху с двух-трехлетними подсвинками. Пару недель спустя жительница Юодкранте встретила ту же компанию прямо у себя во дворе.

“Они начали сползаться, как тараканы, со всех сторон. Хорошо, что я сидела в машине, потому что, сами понимаете, не очень приятно встречаться с такой стаей”, —рассказала о неожиданных гостях Берлетайте.

О нашествии диких кабанов говорят и разбитые тропы и дорожки в окрестностях посёлка. Ситуация меняется на глазах сразу же, как только отдыхающие массово уезжают из курортного посёлка. По подсчётам местной администрации, в окрестных лесах обитают сотни кабанов. Они приходят в населённые пункты в поисках пищи - перерывают газоны, клумбы, поедают луковицы цветов и создают серьёзную угрозу для водителей.

Директор Национального парка «Куршская коса» Лина Дикшайте назвала две основные причины того, что кабаны начали активнее выходить из леса - увеличение их поголовья в отсутствие естественных врагов на Куршской косе (здесь не водятся волки и другие хищники) и снижение кормовой базы. На увеличение популяции также влияет то, что сюда не добралась африканская чума свиней, вирусное заболевание, которое выкашивает поголовье как диких, так и домашних свиней.

Отрегулировать поголовье расплодившихся кабанов, по мнению Дикшайте, может только разрешение охоты на них, поскольку обычный отлов уже не помогает.

Представители охотничьего общества в соседнем Неринге сообщили, что в этом году уже добыли 25 кабанов, а в год они добывают примерно 40 кабанов.

Ранее Telegraf.news рассказал о необычном происшествии с диким кабаном в польском городе Сопота. Там дикое животное забрело прямо на пляж, где в тот момент находилось много людей. Специалисты рассказали, как себя вести в такой ситуации.

Дикий кабан пришел на людный пляж искупаться. Как реагировать в таких случаях?