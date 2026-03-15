На юге Беларуси начались масштабные пожары

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Опубликовано: 15.03.2026 19:56 , Обновлено: 15.03.2026

В южной части Беларуси, в Брестской и Гомельской областях, со спутника видны очаги пожаров. Горит, в основном и судя по сообщениям с мест, трава в полях. Но беда затронула уже и леса.

В стране давно не было осадков, а небывалое тепло и температурные рекорды способствовали созданию условий для возгораний и распространения пламени.

Впечатляющее пламя и столбы дыма видны на снимках из Пинского района, где сегодня загорелась сухая растительность, и из-за порывистого ветра огонь быстро распространился.

Всего, по данным МЧС (Министерства по чрезвычайным ситуациям), только за прошедшие сутки ликвидированы 4 лесных пожара на общей площади 0,802 га и 73 пожара травы и кустарников на общей площади 12,363 га. Все лесные пожары (3 в Брестской области и 1 в Гродненской области) были ликвидированы силами лесхозов.









Тем временем, как сообщил Метеовайб, на интерактивной карте NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System — система информации о пожарах для управления ресурсами) видны активные очаги возгораний и тепловых аномалий за прошедшие 24 часа на территории Беларуси.









Насыщенность цвета отражает время: чем темнее точка, тем свежее возгорание.