На границе с Польшей скопилось 70 автобусов. «Минсктранс» вновь объявил о бесплатной услуге для ожидающих выезда

Опубликовано: 29.04.2025 14:57 , Обновлено: 29.04.2025

Длинные выходные обернулись предсказуемыми сложностями для желающих выехать из Беларуси в Польшу. По данным Госпогранкомитета (ГПК) на 14:00 29 апреля, перед единственным действующим переходом Тересполь (Брест) скопилось около 1 600 единиц транспорта, из которых 1 500 — легковые автомобили и 70 — автобусы. На этом фоне госперевозчик «Минсктранс» вновь объявил о специальной услуге для своих пассажиров, застрявших в этой многочасовой пробке.

ГПК возложил вину за происходящее на сопредельную сторону. По утверждению белорусских пограничников, несмотря на то, что белорусская сторона, «прогнозируя рост пассажиропотока», «увеличила скорость оформления» и число сотрудников в сменах, польские контрольные службы «продолжили медленное оформление».

Ведомство также предупредило граждан, выезжавших в Польшу, о возможных задержках при возвращении после праздников, связывая это как с «замедленным оформлением» у соседей, так и с общим большим потоком.

На других направлениях, по данным ГПК на 29 апреля на 14:00, очередей из легковых авто и автобусов нет. Зато сохраняются очереди из грузовиков: 390 фур ждут выезда в Латвию (Григоровщина), суммарно 910 — в Литву (440 в Каменном Логе и 470 в Беняконях), и «всего» 60 — в Польшу (Козловичи).

На фоне многочасовых простоев именно на польском направлении «Минсктранс» предложил своим пассажирам, следующим в Варшаву, услугу бесплатной пересадки. Как пояснили в компании, пассажиры автобуса «Минсктранс», застрявшего в очереди перед границей, могут бесплатно пересесть в другой автобус этого же предприятия, который стоит в очереди впереди (при наличии свободных мест).

У пассажира должен быть билет до конечного пункта Варшава (или аэропорт Шопена).

Ранее Telegraf.news писал, что глава Министерства внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявил, что власти этой страны не собираются рассматривать возвращение к докризисному трансграничному сообщению с Беларусью, пока власти РБ «не изменят свою политику в отношении Польши». Так он ответил на требования некоторых польских предпринимателей восстановить работу пропускных пунктов на границе с Беларусью.

«Мы бы хотели» — Польша назвала условия открытия всех пунктов на границе с Беларусью