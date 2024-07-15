На Гомельщине благодаря урагану нашли "удивительную находку" XIX века

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Опубликовано: 15.07.2024 17:10 , Обновлено: 15.07.2024

Власти Гомеля в своих социальных сетях рассказали об "удивительной находке", которую удалось обнаружить благодаря упавшему во время урагана дереву. По словам заместителя директора музея по научной работе Гомельского дворцово-паркового ансамбля, в его корнях обнаружили следы кладки в форме восьмиугольника.

Диаметр строения — 3,5 метра, а высота стенок составляла примерно 70 сантиметров. Просмотрев иллюстрации и планы дворца, специалисты установили, что в том самом месте во второй половине XIX века размещался фонтан. Документы и фотографии 30-х годов ХХ века подтвердили, что таких фонтанов было два, но в послевоенное время они не сохранились.

“В настоящее время находка тщательно изучается, после чего будет принято решение о её дальнейшей судьбе – реставрация или благоустройство”, — отметило руководство города.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, по территории Беларуси пронёсся шторм, который метеорологи назвали мезоциклоном, а сами белорусы — “апокалипсисом”. Последствия грозового фронта по всей стране устраняют до сих пор — из-за поваленных деревьев поезда вечером шли с трёхчасовым опозданием, без света к утру 15 июля оставались 1263 населенных пункта, а число домов и строений, пострадавших от разгула стихии по всей стране, просто не сосчитать.

Если в субботу от грозового фронта больше всего досталось жителям Гродненской и Минской области, то в воскресенье под ударом оказались главным образом Гомельская и Могилевская области, хотя сообщения о сильном ветре поступали со всех регионов страны. По данным энергетиков, порывы шквалистого ветра достигали скорости 25-30 м/с (то есть до 108 км/ч), что стал причиной падения деревьев и веток на линии электропередачи, их обрыва и повреждения опор ЛЭП.

Ранее Telegraf.news писал, что в деревне Городище Минского района археологи обнаружили уникальную находку. Во время раскопок историки натолкнулись на бревно XX столетия — часть замковой стены, которое было выполнено в форме дракона. По словам специалистов, это настоящая сенсация, ведь ранее на территории Беларуси ничего подобного не находили.

«Это сенсация» — На раскопках под Минском нашли дракона