Многие совершают ошибку при решении этой несложной задачи. А вы сможете дать правильный ответ?

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Опубликовано: 08.03.2024 09:12 , Обновлено: 07.03.2024

Эта не самая сложная задача заставила интернет-пользователей спорить над ответом. Попробуйте свои силы и вы.

Предлагаем вам решить еще одну головоломку. Здесь есть подвох, и многие люди совершают ошибку. Итак, попробуйте дать правильный ответ на следующее уравнение:

50+50-25×0+2+2 = ?

Это можно сделать в уме или использовать бумагу с ручкой. Однако настоятельно рекомендуем обойтись без калькулятора и решить задачу самостоятельно.

Возможные ответы включали такие числа, как 4, 79, 96, 104 или 129. Но только один из них был правильный. Вы уже знаете какой?

“Удивительно видеть столько неправильных ответов на простой вопрос”, - прокомментировал задачку один из интернет-пользователей.

Правильный ответ

[scryt_b title=“Ответ здесь”] Проблема заключалась в применении порядка операций. Поскольку скобок здесь нет, то сначала умножаем, а затем считаем слева направо.

50+50-25x0+2+2=

50+50-0+2+2=

100 + 4 = 104.

“Это зависит от того, как четко это написать. Если вы хотите, чтобы было 104, напишите [50+50-(25x0)+2+2]. Если хотите, чтобы было 4, напишите [(50+50-25)x0+(2+2)]. Если же хотите, чтобы было 300, напишите [(50+50-25)x(0+2+2)]”, - указал один из пользователей.

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Ранее мы предлагали решить еще одну математическую головоломку. Там классическая ошибка - неправильный порядок действий.

Очередной пример поставил пользователей в тупик. Как решить эту головоломку?