На Брестчине энергетики оборудовали новые гнёзда для аистов, пострадавших от урагана

📷 Фото

Опубликовано: 17.07.2024 20:13 , Обновлено: 17.07.2024

Энергетики Брестской области не только восстановили электроснабжение после разбушевавшейся непогоды, но и соорудили новые гнёзда для аистов. После урагана, который накрыл всю Беларусь, многие из птиц остались без дома и вынужденно бродили по улицам.

Так, неравнодушные сотрудники “Брестэнерго” на железобетонной опоре в Столине установили специальную платформу и переместили на неё гнездо. Уже через несколько часов красноклювая семья праздновала новоселье, сообщили в организации.

А, например, в деревне Лопатино Пинского района после восстановления сломанных опор и оборванных проводов энергетики установили специальные прочные конструкции, в которых аисты смогут реставрировать свои потрёпанные дома и при этом не будут нарушать работу ЛЭП, как это было раньше, когда они гнездились прямо на ней.

Фото: "Брестэнерго"

Ранее Telegraf.news писал, что недавний ураган, который безжалостно прошёлся по Беларуси, а особенно — по Гомельской области, привёл к трагедии не только среди людей, но и среди животных. Один из частных приютов опубликовал кадры раненых голубей, ворон и больше десятка аистов со сломанными крыльями. Волонтёры призвали не проходить мимо, ведь, возможно, именно в вашей помощи птицы нуждаются больше всего.

«Приют завален ранеными аистами» — Волонтёры призвали белорусов помочь. Как?