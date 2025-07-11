На аукционе Sotheby's женскую сумочку продали за рекордные 10 млн долларов

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Опубликовано: 11.07.2025 10:35 , Обновлено: 11.07.2025

С молотка на аукционе Sotheby's 10 июля ушёл очередной рекордно дорогой лот. На этот раз 8,6 миллиона евро (более 10 млн долларов) неназванный покупатель отдал за женскую сумочку. В Sotheby's назвали это рекордом для этой модной вещи. Разумеется, проданная сумочка вовсе не простая.

Речь об оригинальной сумке, изготовленной на заказ для актрисы Джейн Биркин и ставшей одним из знаковых дизайнов XX века.

Согласно модной легенде, первая сумка Birkin появилась на свет в 1984 году, когда франко-британская актриса и певица, сидя рядом с руководителем модного дома Hermes Жаном-Луи Дюма в самолете, пожаловалась на то, как ей, как молодой маме, сложно подобрать функциональную сумку, чтобы та выглядела при этом стильно.

По легенде, Дюма тут же набросал эскиз прямоугольной сумки со специальным отделением для детских бутылочек, а затем был изготовлен этот экземпляр специально для неё. Позднее уменьшенные версии начали продавать широкой публике под брендом Birkin. Дизайн стал хитом и способствовал развитию модного бренда.

Фото: Reuters

Сейчас обычные сумки бренда Birkin продаются по цене более 10 000 долларов. Первая сумка, украшенная инициалами Birkin JB на клапане и, в отличие от своих потомков, имеющая несъёмный ремешок, была куплена частным лицом из Японии по телефону, сообщает Sotheby’s.

“Это была дорожная сумка. Очевидно, Джейн Биркин носила её ежедневно в течение девяти лет, и она до сих пор выглядит очень красиво”, — рассказала агентству Reuters Орели Васси, глава отдела сумок и моды аукционного дома Sotheby’s в Европе и на Ближнем Востоке.

В 1994 году Биркин выставила сумку на аукцион, чтобы поддержать Sidaction, французскую благотворительную организацию, которая борется с ВИЧ/СПИДом. В 2000 году лот снова был выставлен на продажу, и тогда обладателем сумки стал частный французский коллекционер.

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