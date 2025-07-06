На аукцион выставили 25-килограммовый камень с Марса. За что попросили 4 млн долларов?

Опубликовано: 06.07.2025 19:01 , Обновлено: 06.07.2025

Самый большой камень с Марса, когда-либо найденный на Земле, выставили на аукцион Sotheby's, который пройдёт 16 июля. Метеорит, известный как NWA 16788, весит около 24,5 кг. Его ширина составляет примерно 38 см в самом широком месте.

В настоящее время на Земле насчитывается всего около 400 марсианских камней. Ожидается, что этот, самый большой кусок марсианской породы на Земле, будет выставлен на аукцион, и его могут продать за 4 миллиона долларов. Откуда такая цена?

“Невероятно редкая находка” на Земле появилась после того, как камень был выброшен с поверхности Марса после “мощного удара астероида”. В итоге кусок Марса приземлился в 225 миллионах километров от Красной планеты в пустыне Сахара на Земле.

Камень был обнаружен 16 ноября 2023 года охотником за метеоритами в отдалённой части Нигера в Западной Африке. По данным Sotheby’s, он примерно на 70% больше, чем второй по величине кусок марсианской породы, найденный на Земле.

“NWA 16788 демонстрирует минимальное земное выветривание, что указывает на то, что его физический и химический состав существенно не изменился с момента его прибытия в пустыню Сахара”, - говорится в пресс-релизе. - “Другими словами, NWA 16788, скорее всего, является относительным новичком на Земле, поскольку сравнительно недавно упал из космоса”.

Все эти характеристики марсианского камня делают его уникальным и ценным.