Мужчине сделали две операции на мозге из-за трещины в зубе

Опубликовано: 06.08.2025 16:53 , Обновлено: 06.08.2025

У 61-летнего жителя Великобритании Грэма Белла, казалось бы, безобидная зубная инфекция переросла в смертельно опасное заболевание мозга. Он пережил две операции и теперь восстанавливается после последствий. Его жена Сью рассказала подробности произошедшего.

Как пишет Daily Mail, Грэм Белл в марте готовился к однодневной поездке со своей супругой, однако у него сильно заболела голова. Сью также заметила, что лицо ее мужа «перекосилось на одну сторону», что обычно является признаком инсульта.

Однако после того, как Грэма срочно доставили в больницу, врачи обнаружили в его мозгу опухоль размером 25 миллиметров, которая называется абсцессом. Ему сделали «спасительную операцию на головном мозге», чтобы удалить его.

[inf] Абсцесс — гнойное воспаление тканей с их расплавлением и образованием гнойной полости, может развиться в подкожной клетчатке, мышцах, костях, а также в органах или между ними.

Развитие абсцесса связано с попаданием в организм гноеродных микробов через повреждения кожи или слизистых оболочек или с заносом возбудителя по кровеносным и лимфатическим сосудам из другого гнойного очага. [/inf]

Врачи полагают, что причиной нароста стала трещина в одном из зубов Грэма, в которую попала инфекция.

«Это было странно, потому что у меня не было ни боли, ни отека во рту, которые могли бы указать на то, что что-то не так», — рассказал сам мужчина в больнице.

[inf]Предполагается, что бактерии, вызывающие зубную инфекцию, попадают из поражённого зуба через кровоток в мозг через пазухи. Гной, образующийся в поражённых тканях, затем превращается в абсцесс. [/inf]

Операция по дренированию абсцесса прошла успешно, и в течение следующих дней состояние Грэма начало постепенно улучшаться. Однако через несколько дней после операции симптомы вернулись, и врачи поняли, что у пациента сепсис.

[inf]Сепсис — это крайняя реакция иммунной системы на инфекцию, заставляющая организм атаковать жизненно важные органы. Врачи иногда называют его «тихим убийцей». [/inf]

Грэма вторично срочно доставили в операционную, чтобы повторно дренировать абсцесс.

Мужчина восстанавливался в течение шести недель, хотя рубцовая ткань в мозге, образовавшаяся в результате инфекции, привела к некоторым задержкам в общении и движении.

«У него все еще есть проблемы с общением и передвижением, но мы проходим курс терапии и приближаемся к тому, чтобы вернуться к своему нормальному состоянию, насколько это возможно», — рассказала Сью.

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