Мужчина, выигравший миллионы в лотерею 7 раз, поделился «секретной формулой»

Опубликовано: 06.07.2023 12:12 , Обновлено: 06.07.2023

Житель США Ричард Люстиг заработал более 1 миллиона долларов (более 3 млн. белорусских рублей), выиграв в лотерею 7 раз. По его словам, он начал выигрывать только после того, как придумал «формулу» успеха. Про нее, возможно, будет интересно узнать и белорусам.

Ричард Люстиг стал миллионером после того, как выиграл семь главных призов в лотереях в период с 1993 по 2010 год.

В общей сложности выигрыш Ричарда составил 1 052 205 долларов, включая джекпот в размере 842 152,91 доллара, который он взял в 2002 году.

Однако победитель утверждал, что не только чистая удача сделала его миллионером. Ричард рассказывал, что «все время проигрывал», пока за несколько лет не придумал свою собственную формулу, которая дала бы ему больше шансов на победу, передает Daily Star.

Первое правило, которому он следовал, заключалось в том, чтобы держаться подальше от “быстрого выбора” номеров, сгенерированных компьютерами, которые, по его словам, имели наихудшие шансы.

«Каждый раз, когда вы покупаете “быстрый выбор”, вы получаете другой набор чисел, поэтому ваши шансы всегда будут наихудшими в этой конкретной игре», — объяснил он.

[info_b] Стратегия лотереи быстрого выбора, или Quick Pick — одна из самых универсальных лотерейных стратегий, потому что ее можно применять буквально к любому типу лотереи. Quick Pick в основном исключает любую интерпретацию или планирование номеров билетов. Они выбираются случайным образом, и инструменты могут помочь игрокам сделать это еще быстрее. Другими словами, пользователи могут купить лотерейные билеты онлайн не задаваясь вопросом, нравится им номер или нет. [/info_b]

Затем он рассказал, что многие люди допускали одну большую ошибку, которую он всегда избегал, — использование дней рождения для выбора чисел.

По словам мужчины, эта распространенная стратегия ограничивает вас использованием менее половины доступных номеров и повышает вероятность того, что вам придется делить приз, если вы выиграете.

«Если вы выбираете свои собственные номера и играете только дни рождения и годовщины, вы делите банк с 20-40 людьми», — сказал он.

И добавил: «если вы распределите числа по всей дорожке, вы либо окажетесь единственным победителем, либо разделите ее только с одним или двумя людьми».

Вместо “быстрого выбора” или даты рождения Ричард посоветовал потратить время на изучение “хороших” номеров, прежде чем выбрать набор.

“Помните, что главный приз выигрывает набор чисел , а не отдельные числа”, - сказал он.

Еще одним ключом к его успешной формуле он назвал постоянную игру.

“Никогда не пропускайте ни одного розыгрыша в игре, в которую вы играете”, — заявил Ричард.

При этом он отметил, что важно не слишком увлекаться азартными играми и что вы должны тратить только то, что можете позволить себе потерять.

«Установите бюджет того, что вы собираетесь потратить. Не поддавайтесь так называемой лотерейной лихорадке», — предупредил он.

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